Mirukaku Meluncurkan Miraculous Calming Toner Sentuhan Estetika Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya menghadirkan pengalaman perawatan kulit yang lebih lembut dan mindful, Mirukaku -brand skincare lokal dengan sentuhan estetika Jepang- memperkenalkan inovasi terbaru mereka, yakni Mirukaku Miraculous Calming Toner.

"Di tengah rutinitas masyarakat modern yang padat, cuaca panas harian, polusi, hingga stres yang berdampak pada kondisi kulit, banyak orang kini mencari skincare yang tidak hanya bekerja efektif, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan menenangkan. Mirukaku memahami kebutuhan tersebut dan merancang sebuah toner yang berfungsi sebagai nafas pertama bagi kulit, langkah awal yang menyejukkan, melembapkan, dan mengembalikan keseimbangan kulit sebelum menerima rangkaian skincare berikutnya," kata Brand Manager Mirukaku Gladis.

Dia mengatakan toner ini diformulasikan khusus untuk pengguna dengan kulit sensitif, mudah iritasi atau sering mengalami kemerahan.

Dengan tekstur cair yang ringan, tidak lengket, dan mudah menyerap, Miraculous Calming Toner dirancang untuk memberikan sensasi tenang seketika sejak saat pertama menyentuh kulit.

"Menggabungkan tiga bahan premium, yakni Allantoin, Aloe Vera, dan Rosa Damascena Extract, toner ini membawa filosofi Jepang, kelembutan yang menenangkan namun tetap efektif. Tidak hanya menurunkan kemerahan, tetapi juga memperbaiki skin barrier, memberikan hidrasi halus, dan menciptakan ritual perawatan harian yang terasa lebih personal, lembut, dan penuh ketenangan," katanya.

Perpaduan kandungan aktif untuk kulit lebih tenang sejak langkah pertama. Allantoin, kemudian Aloe Vera, dan Rosa Damascena.

“Miraculous Calming Toner kami hadirkan sebagai solusi untuk mereka yang ingin memulai skincare dengan langkah yang menenangkan. Formulanya yang ringan dan lembut sangat cocok untuk kulit sensitif dan mudah reaktif,” ujarnya.

Cara pemakaian yang dianjurkan, bersihkan wajah terlebih dahulu. Tuangkan toner ke kapas atau telapak tangan dan aplikasikan ke seluruh wajah secara lembut, lanjutkan dengan serum dan pelembap favorit, dan gunakan pagi dan malam untuk hasil optimal.