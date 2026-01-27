Mirukaku Serum New Packaging Design Lebih Modern dan Fungsional

jpnn.com, JAKARTA - Brand skincare lokal Mirukaku memperkenalkan new packaging design untuk produk unggulannya, Mirukaku Serum.

Pembaruan kemasan ini menjadi bagian dari langkah strategis Mirukaku dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan, meningkatkan kenyamanan penggunaan, serta menyesuaikan tampilan produk dengan tren dan kebutuhan konsumen skincare saat ini.

Melalui new packaging design ini, Mirukaku menghadirkan tampilan yang lebih modern, minimalis, dan informatif tanpa mengubah formula maupun kualitas serum yang telah dipercaya oleh banyak pengguna.

Perubahan ini menegaskan komitmen Mirukaku untuk terus berkembang sebagai brand skincare lokal yang responsif terhadap masukan konsumen.

Tim Research & Development (R&D) Mirukaku Gladis mengatakan New packaging design Mirukaku Serum mengusung konsep visual yang lebih clean dengan pemilihan warna yang lembut serta tipografi yang lebih tegas dan mudah dibaca.

Informasi penting mengenai manfaat produk, kandungan utama, serta cara penggunaan kini disajikan secara lebih ringkas dan terstruktur, sehingga memudahkan konsumen dalam memahami fungsi produk sejak pertama kali melihatnya.

"Desain kemasan yang diperbarui juga memberikan kesan lebih premium dan profesional, selaras dengan positioning Mirukaku sebagai brand skincare yang mengedepankan kualitas dan estetika," katanya.

Selain pembaruan visual, new packaging design Mirukaku Serum juga dirancang untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan.