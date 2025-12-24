Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Misa Natal 2025, Gereja Santo Yoseph Palembang Siapkan 6.000 Kursi

Rabu, 24 Desember 2025 – 15:55 WIB
Misa Natal 2025, Gereja Santo Yoseph Palembang Siapkan 6.000 Kursi - JPNN.COM
Romo Gereja Katolik Santo Yoseph, Hyginus Gonopratowo di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Rabu (24/12/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Gereja Santo Yoseph yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang menyiapkan 6000 kursi untuk Misa Natal 2025.

Romo Gereja Katolik Santo Yoseph Palembang, Hyginus Gonopratowo mengatakan bahwa 6000 kursi tersebut digunakan untuk dua sesi.

"Misa pertama malam ini ada 3000 kursi jemaat yang kami siapkan. Dan besok 3000 kursi, sehingga total 6000 kursi," kata Romo Hyginus di Gereja Santo Yoseph Palembang, Rabu (24/12/2025).

Baca Juga:

Menurutnya, Misa akan mulai dilakukan pada malam ini sekitar pukul 17.00 WIB serta pukul 19.30 WIB.

Khotbah misa pertama dipimpin oleh Romo Pikjen, sementara misa kedua akan dipimpin Romo Hyginus.

"Lalu pada 25, besok Misa pertama dan Misa kedua akan dipimpin saya sendiri Romo Hyginus Gonopratowo, Romo Pikjen dan Uskup Agung Mgr. Yohanes Harun Yuwono," bebernya.

Baca Juga:

Romo Hyginus menyebut Tema Natal 2025 yakni 'Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga'.

"Kita diajak untuk mensyukuri keluarga masing-masing dalam damai suka cita," tambahnya.

Natal 2025, Gereja Katolik Santo Yopseh Palembang menyiapkan 6.000 kursi untuk Misa Natal 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Palembang  Misa Natal  Natal 2025  Sumatera Selatan 
BERITA PALEMBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp