Misal 2026 Ada 200 Formasi PPPK, Langsung jadi Jatah Paruh Waktu

jpnn.com - MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada ribuan PPPK paruh waktu.

Total ada sebanyak 3.067 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Pemkot Mataram yang resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyerahan SK pengangkatan dilakukan langsung Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana secara simbolis kepada perwakilan PPPK paruh waktu dan disaksikan jajaran pejabat setempat di Lapangan Sangkareang di Mataram, Kamis (18/12).

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, momentum penyerahan SK diharapkan menjadi sumber motivasi dan semangat baru untuk bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, dan rasa tanggung jawab.

"Jadikan status yang diperoleh hari ini sebagai amanah, sekaligus dorongan untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Kota Mataram tercinta," pesannya.

Dikatakan, skema PPPK paruh waktu sebagai bukti negara hadir untuk memberikan kejelasan hubungan kerja, perlindungan, serta pengakuan formal terhadap kontribusi pegawai non-ASN atau honorer selama ini.

Transformasi status itu juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, yaitu membangun aparatur yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Skema PPPK paruh waktu menjadi wadah dan ruang pengabdian untuk terus menunjukkan kinerja terbaik.