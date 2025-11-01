Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Misbakhun Dorong Masyarakat Ikut Biayai Pembangunan Bangsa dengan RWA

Sabtu, 01 November 2025 – 00:02 WIB
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat menjadi leader speaker pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Jumat (31/10). Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong masyarakat kian mengenal dan memahami tokenisasi aset nyata atau real world assets (RWA).

Legislator Partai Golkar itu mengatakan tokenisasi aset nyata merupakan langkah penting menuju demokratisasi investasi dan pembiayaan pembangunan nasional.

Misbakhun menyampaikan hal tersebut saat menjadi leader speaker pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Jumat (31/10).

Di acara yang dihadiri para pengambil kebijakan dan pelaku ekonomi itu Misbakhun menjelaskan tokenisasi RWA memungkinkan aset fisik seperti properti, tanah, komoditas, hingga proyek infrastruktur untuk diubah menjadi token digital yang dapat dimiliki masyarakat secara fraksional.

"Melalui tokenisasi, masyarakat dengan modal terbatas pun bisa berinvestasi. Ini membuka jalan bagi inklusivitas investasi di Indonesia,” katanya.

Mantan PNS di Kementerian Keuangan itu menyebut Indonesia yang memiliki populasi digital tinggi dan pasar investasi yang luas berpotensi besar menjadi pionir tokenisasi aset nyata di Asia Tenggara.

Misbakhun lantas mengutip proyeksi firma konsultan manajemen global yang sangat terkemuka, McKinsey & Company, tentang pasar tokenisasi global akan mencapai USD 4 triliun pada 2030.

Merujuk proyeksi itu, Misbakhun meyakini Indonesia memiliki kans besar meraih porsi signifikan di pasar tokenisasi.

TAGS   Misbakhun  tokenisasi aset nyata  RWA  ketua komisi xi dpr  Mukhamad Misbakhun  investasi  pasar tokenisasi 
