Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Misbakhun: Pemerintah dan DPR Intens Cari Solusi Stabilkan Rupiah

Selasa, 19 Mei 2026 – 20:51 WIB
Misbakhun: Pemerintah dan DPR Intens Cari Solusi Stabilkan Rupiah - JPNN.COM
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang terjadi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah dan pelaku ekonomi nasional.

Namun, dia meminta masyarakat tidak menyikapi dinamika kurs secara berlebihan hingga memicu kepanikan yang dapat memperburuk sentimen pasar.

Mengacu pada apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai Rupiah yang sedang mengalami tekanan terhadap Dolar AS, Misbakhun menilai pesan yang ingin dibangun adalah pentingnya menjaga ketenangan publik di tengah gejolak ekonomi global.

Baca Juga:

“Yang ingin disampaikan Presiden adalah masyarakat tidak perlu panik berlebihan setiap kali melihat nilai tukar bergerak. Bukan berarti pelemahan Rupiah dianggap tidak penting atau disepelekan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Misbakhun, konteks yang ingin dibangun Presiden adalah menjaga ketenangan publik agar tidak terjebak kepanikan yang kontraproduktif terhadap ekonomi.

Dia mengibaratkan gejolak nilai tukar seperti cuaca buruk dalam pelayaran. Ombak tetap harus diwaspadai dan diantisipasi dengan navigasi yang tepat, tetapi kepanikan di atas kapal justru dapat memperbesar risiko.

Baca Juga:

"Kalau ada gelombang besar, tentu nahkoda harus bekerja serius menjaga arah kapal, tetapi penumpang juga tidak perlu panik seolah kapal akan tenggelam,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR Intens Cari Solusi Stabilkan Rupiah

Misbakhun DPR menegaskan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang terjadi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah dan pelaku ekonomi nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Misbakhun  DPR RI  Dolar Ke Rupiah  arisan dolar 
BERITA MISBAKHUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp