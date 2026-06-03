Misi Akhiri Kutukan, Diogo Dalot Yakin Piala Dunia 2026 Milik Portugal

jpnn.com, JAKARTA - Portugal selama ini belum pernah menjadi juara Piala Dunia. Bek Portugal, Diogo Dalot, yakin juara Piala Dunia 2026 milik Selecao das Quinas.

Portugal pernah mencapai semifinal pada edisi 1966. Namun, belum pernah berdiri di podium tertinggi Piala Dunia.

Situasi Portugal kali ini dianggap berbeda, dengan skuad bertabur bintang yang dipimpin Cristiano Ronaldo serta generasi pemain yang matang. Oleh sebab itu, Dalot percaya momen bersejarah itu akhirnya bisa terwujud di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

"Aku punya beberapa mimpi dan menjadi juara dunia adalah salah satunya," ungkap Dalot dikutip dari A Bola.

Pemain Manchester United itu menegaskan Portugal tidak sekadar datang sebagai peserta. Target mereka jelas, yaitu melangkah hingga partai puncak dan membawa pulang trofi yang selama ini selalu luput dari genggaman.

Menurut bek berusia 27 tahun itu, Portugal kini memiliki kombinasi ideal antara pengalaman, kualitas individu, dan kedalaman skuad. Untuk itu, dia yakin negaranya mempunyai semua syarat untuk menciptakan sejarah baru.

"Kami punya semua yang dibutuhkan untuk melakukannya. Memang kompetisi seperti ini sangat sulit, tetapi Portugal belum pernah memenangkannya dan kami ingin melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Dalot.

Meski optimistis, Dalot tetap mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena. Dia menilai kerja keras dan fokus di setiap pertandingan menjadi kunci jika Portugal ingin mewujudkan mimpi besar tersebut.