JPNN.com - Olahraga - Tenis

Misi Besar Aldila Sutjiadi di SEA Games 2025, Bidik Tiga Medali Emas

Kamis, 04 Desember 2025 – 06:19 WIB
Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi. Foto: Athletica Company.

jpnn.com - Petenis putri andalan Indonesia Aldila Sutjiadi memastikan dirinya akan kembali turun di nomor ganda putri pada SEA Games 2025.

Namun, Aldila membuka peluang tampil di sektor ganda campuran.

Aldila mengungkapkan hingga saat ini pembagian nomor masih belum ditetapkan secara resmi oleh tim pelatih.

Akan tetapi, petenis kelahiran Jakarta itu hampir dipastikan akan tampil di dua sektor tersebut.

"Belum ada keputusan resmi soal pembagian nomor, baik tunggal, ganda, maupun ganda campuran. Kemungkinan besar saya bermain di ganda dan ganda campuran," ucap Aldila.

Latihan Intensif Bersama Janice Tjen

Untuk menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara itu, Aldila telah menjalani pemusatan latihan bersama partnernya Janice Tjen selama dua pekan di Bali.

Seusai agenda tersebut, keduanya melanjutkan program persiapan dengan bergabung dalam pelatnas tenis di Jakarta.

Sementara itu, posisi pemain untuk sektor tunggal masih menunggu keputusan dari Priska Madelyn Nugroho, yang belum menentukan nomor yang akan diikutinya.

