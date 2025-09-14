Misi Candra Wijaya Melahirkan Juara: Dari Bibit Muda Menuju Kejayaan Dunia

jpnn.com - Legenda bulu tangkis Indonesia Candra Wijaya merasa puas dengan penyelenggaraan Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.

Peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 itu berharap turnamen yang bergulir sejak 2009 itu dapat menjadi langkah awal bagi para peserta untuk meraih prestasi lebih besar di masa depan.

"Kemenangan merupakan awal untuk mempertahankan prestasi sekaligus pijakan menorehkan pencapaian baru di kemudian hari,” ujar pria kelahiran 16 September 1975 itu.

Sejak awal, pria asal Cirebon tersebut memang bertekad menghadirkan turnamen ini untuk melahirkan pemain-pemain spesialis ganda.

Indonesia memang memiliki prestasi mentereng di Olimpiade, terutama melalui sektor ganda yang menyumbang banyak medali.

Kejayaan ganda Indonesia dimulai dari Ricky Subagja/Rexy Mainaky (Atlanta 1996), Candra Wijaya/Tony Gunawan (Sydney 2000). Adapun pasangan lainnya yaitu Hendra Setiawan/Markis Kido (Beijing 2008), Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Rio de Janeiro 2016), hingga Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Tokyo 2020).

“Saya sangat bangga bisa menggelar turnamen khusus ganda untuk ke-13 kalinya. Ajang ini saya buat sebagai wadah latih tanding sekaligus memunculkan bibit pemain sejak usia muda,” kata suami Maria Caroline Indriani itu.

Candra berharap turnamen ini bisa terus konsisten bergulir dengan kualitas penyelenggaraan yang makin baik, bahkan menghadirkan peserta dari luar negeri untuk memperketat persaingan.