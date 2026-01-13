Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Misi Kebangkitan Jakarta Livin’ Mandiri di Proliga 2026 Seri Medan

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:33 WIB
Misi Kebangkitan Jakarta Livin’ Mandiri di Proliga 2026 Seri Medan - JPNN.COM
Skuad Jakarta Livin' Mandiri saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Pontianak di GOR Terpadu A. Yani. Foto: Dokumentasi Proliga

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Livin’ Mandiri masih terus mencari bentuk permainan terbaik di Proliga 2026.

Skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul itu tercatat mengalami dua kekalahan pada seri pembuka di Pontianak.

Yolla Yuliana dan kolega menyerah dengan skor telak 0-3 di tangan Bandung bjb Tandamata serta Jakarta Electric PLN.

Baca Juga:

Manajer Jakarta Livin’ Adnan Husein menilai pelatih serta ofisial terus mencari komposisi terbaik.

Dari dua laga, terlihat banyak perubahan yang dilakukan, terutama di posisi setter dan middle blocker.

Kedua posisi tersebut dicari komposisinya agar bisa menjadi kekuatan tim milik BUMN tersebut dalam mengarungi Proliga 2026.

Baca Juga:

"Kami sudah melakukan evaluasi di internal. Para pelatih dan asisten tentu sudah melakukan evaluasi secara detail."

"Untuk itu, formasi awal akan coba seusai dengan kebutuhan pelatih serta asisten," ujar Adnan saat dihubungi JPNN.com.

Tim voli putri Jakarta Livin’ Mandiri berupaya bangkit saat jumpa Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 seri Medan, Jumat (16/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  Jakarta Livin Mandiri  Proliga  voli  Jakarta Pertamina 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp