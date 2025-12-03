Misi Kemanusiaan di Sumut, PT Timah Berangkatkan Tim Emergency Response Group

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:49 WIB

jpnn.com, PANGKALPINANG - PT Timah Tbk mengirimkan Tim Emergency Response Group (ERG) untuk menjalankan misi kemanusiaan membantu penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (3/12/2025).

Sebanyak 20 personel ERG diberangkatkan dalam misi kemanusiaan ini.

Mereka tergabung dalam ESDM Siaga Bencana & BUMN Peduli Bencana, dan akan menuju titik titik terdampak di Tapanuli Selatan dan tim akan berpusat di wilayah Mandailing sebagai titik koordinasi utama sebelum melakukan penanganan di lokasi-lokasi terdampak.

Tim yang diberangkatkan terdiri dari rescuer, tim medis, tim logistik.

Puluhan personel yang diberangkatkan ini juga dilengkapi peralatan evakuasi, rescue, peralatan medis dan nantinya akan memberikan bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tim ERG PT Timah telah kerap membantu penanganan bencana nasional seperti di Cianjur, Garut, Belitung Timur, Bengkulu, Lebak Banten, dan tsunami yang terjadi di Ujung Kulon, Banten.

Ketua ERG Ali Samsuri menekankan pentingnya disiplin dan keselamatan tim selama bertugas di sana.

Dirinya menyampaikan pentingnya kekompakan dalam melaksanakan tugas.