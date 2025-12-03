Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Misi Kemanusiaan di Sumut, PT Timah Berangkatkan Tim Emergency Response Group

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:49 WIB
Misi Kemanusiaan di Sumut, PT Timah Berangkatkan Tim Emergency Response Group - JPNN.COM
PT Timah Tbk mengirimkan Tim Emergency Response Group (ERG) untuk menjalankan misi kemanusiaan membantu penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (3/12/2025). Foto: PT Timah

jpnn.com, PANGKALPINANG - PT Timah Tbk mengirimkan Tim Emergency Response Group (ERG) untuk menjalankan misi kemanusiaan membantu penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (3/12/2025).

Sebanyak 20 personel ERG diberangkatkan dalam misi kemanusiaan ini.

Mereka tergabung dalam ESDM Siaga Bencana & BUMN Peduli Bencana, dan akan menuju titik titik terdampak di Tapanuli Selatan dan tim akan berpusat di wilayah Mandailing sebagai titik koordinasi utama sebelum melakukan penanganan di lokasi-lokasi terdampak.

Baca Juga:

Tim yang diberangkatkan terdiri dari rescuer, tim medis, tim logistik.

Puluhan personel yang diberangkatkan ini juga dilengkapi peralatan evakuasi, rescue, peralatan medis dan nantinya akan memberikan bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tim ERG PT Timah telah kerap membantu penanganan bencana nasional seperti di Cianjur, Garut, Belitung Timur, Bengkulu, Lebak Banten, dan tsunami yang terjadi di Ujung Kulon, Banten.

Baca Juga:

Ketua ERG Ali Samsuri menekankan pentingnya disiplin dan keselamatan tim selama bertugas di sana.

Dirinya menyampaikan pentingnya kekompakan dalam melaksanakan tugas.

PT Timah Tbk berangkatkan tim Emergency Response Group (ERG) untuk misi kemanusiaan di Sumatera Utara (Sumut).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pt Timah  Sumut  Banjir Bandang  Longsor 
BERITA PT TIMAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp