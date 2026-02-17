Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Misi Nyaris Mustahil di GBLA, Persib Bandung Masih Percaya Keajaiban?

Selasa, 17 Februari 2026 – 13:07 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Federico Barba dalam konferensi pers pralaga ACL 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (17/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Peluang Persib Bandung untuk lolos dari babak 16 besar AFC Champions League 2025/26 terbilang sangat berat.

Kekalahan 0-3 dari Ratchaburi FC pada leg pertama membuat Maung Bandung wajib membalas dengan selisih gol besar saat tampil di kandang sendiri.

Pertandingan leg kedua tersebut dijadwalkan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui bahwa mengejar defisit tiga gol tanpa kebobolan bukan perkara mudah.

Pada pertemuan pertama, Ratchaburi FC tampil dominan dan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Persib.

Meski demikian, Persib tetap bertekad memberikan perlawanan maksimal dengan dukungan puluhan ribu suporter yang diprediksi memadati stadion.

"Bagi kami besok adalah laga yang penting. Pada pertandingan pertama, kami melakukan terlalu banyak kesalahan."

"Ada pertandingan di mana semuanya berjalan salah. Saya yakin besok akan jauh lebih baik," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Selasa (17/2).

Persib Bandung memburu comeback kontra Ratchaburi FC di leg kedua AFC Champions League Two 2025/26 di Stadion GBLA, misi berat usai kalah 0-3.

