Misi Persija Jakarta di Ternate, Mauricio Souza Sudah Kantongi Cara Redam Malut United?

Senin, 23 Februari 2026 – 17:35 WIB
Misi Persija Jakarta di Ternate, Mauricio Souza Sudah Kantongi Cara Redam Malut United?
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza saat hadir konferensi pers jelang lawan Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Senin (23/2). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta bertekad mencuri poin penuh saat menghadapi Malut United pada laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan bahwa anak asuhnya sudah memahami karakter permainan tim berjuluk Laskar Kie Raha tersebut.

Sepanjang musim, semifinalis Liga 2 2023/24 itu banyak mengandalkan mantan pemain Persib Bandung, yakni Ciro Alves, David da Silva, dan Tyronne del Pino.

Ketiganya telah diwaspadai barisan pertahanan Macan Kemayoran agar mampu meredam agresivitas mereka saat berhadapan dengan Persija.

“Setiap pertandingan tentu menjadi cerita baru untuk kami. Malut United merupakan tim yang berbeda, mereka punya teknik permainan yang bagus.”

“Kami respek dengan Malut United semoga laga esok hari menjadi pertandingan menarik karena kami juga punya tim solid untuk menghadapi mereka,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Persija Jakarta datang ke Ternate dengan modal kemenangan melawan PSM Makassar dengan skor 2-1.

Hasil tersebut menjadi tambahan motivasi bagi Rizky Ridho dan kolega.

Pelatih Persija, Mauricio Souza berikan atensi penuh buat permainan Malut United yang banyak mengandalkan eks Persib Bandung, Selasa (24/2)

