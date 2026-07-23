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JPNN.com - Olahraga - Basket

Misi Timnas Basket Putri di FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026

Kamis, 23 Juli 2026 – 03:03 WIB
Misi Timnas Basket Putri di FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Basket Putri Indonesia yang akan berlaga dalam ajang FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026, Kamis (23/7). Foto: FIBA Basketball

jpnn.com, BATAM - Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia akan tampil dalam ajang FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026.

Pada ajang itu, skuad Garuda Pertiwi berkekuatan Diva Intan Nur Fadillah, Thasya Hery Saputera, Lidwina Ruth Riratri Dwi Saputri, dan Ayu Sriartha.

Pelatih Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia, Andrie Ekayana mengungkapkan bahwa persiapan yang dilakukan anak asuhannya berjalan dengan baik.

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Dia berharap ajang FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026 menjadi modal untuk menatap Asian Games 2026 mendatang.

“Kami ingin melihat progres dari tim ini, sejauh mana tim ini bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangan setelah evaluasi dari seri Xiantao,” ungkap Andrie Ekayana.

Sebelum tampil di Batam, Timnas Basket Putri Indonesia berlaga pada ajang FIBA 3x3 Women's Series Xiantao 2026.

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Pada kesempatan tersebut, Ayu Sriartha cum suis gagal tembus babak utama seusai kalah dari Jingshi, China (5-19) dan Paraguay (8-19).

Rencananya, ajang FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026 akan digelar di Alun-Alun Engku Putri mulai Kamis (23/7) hingga Jumat (24/7) mendatang.

Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia bertekad memberikan perlawanan saat tampil dalam ajang FIBA 3x3 Women's Series Batam 2026, Kamis (23/7)

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TAGS   Timnas basket putri Indonesia  timnas basket indonesia  TImnas Basket Putri 
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