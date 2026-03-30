Misi Timnas Indonesia di Final FIFA Series 2026, Erick Thohir Titip Pesan Penting

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta doa dan dukungan masyarakat tanah air untuk perjuangan Timnas Indonesia di final FIFA Series 2026.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu berharap Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dapat dipadati suporter yang ingin menyaksikan langsung laga Jay Idzes dan kolega melawan Bulgaria.

"Sebagai tuan rumah tentu kami ingin memberikan permainan terbaik."

"Saya berharap para pemain tampil berani melawan Bulgaria dan berusaha sebaik mungkin untuk meraih hasil maksimal,” ujar Erick.

Mantan Presiden Inter Milan itu juga mengaku terkesan dengan kepemimpinan John Herdman di Timnas Indonesia.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu dinilai membawa angin segar bagi Skuad Garuda setelah sebelumnya gagal menembus Piala Dunia 2026.

Erick berharap publik dapat bersabar melihat proses John Herdman bersama Timnas Indonesia, yang akan menghadapi sejumlah agenda ke depan seperti Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027.

"Coach John Herdman sejak awal sudah menyampaikan bahwa tim ini sedang dibangun dengan sebuah rencana yang jelas."