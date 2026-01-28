Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Miss Cimory Awards 2026 Bagian dari Perayaan Pencapaian Penggerak Ekonomi Domestik

Rabu, 28 Januari 2026 – 16:00 WIB
Miss Cimory Awards 2026 Bagian dari Perayaan Pencapaian Penggerak Ekonomi Domestik
Cimory kembali menyoroti kontribusi nyata ibu rumah tangga sebagai penggerak ekonomi lewat Miss Cimory 2026. Foto: dok Cimory Group

jpnn.com, JAKARTA - Miss Cimory Awards 2026 menjadi rumah apresiasi pencapaian lebih dari 460 Miss Cimory sepanjang 2025. 

Direktur Cimory Group Hendri Viarta menyampaikan lewat kegiatan itu Cimory kembali menyoroti kontribusi nyata ibu rumah tangga sebagai penggerak ekonomi domestik.

Melalui sistem program Miss Cimory, Cimory membuka kesempatan bagi ribuan ibu di seluruh Indonesia kini berpeluang untuk mandiri secara finansial tanpa harus meninggalkan peran utama mereka di rumah.

“Sejak awal, Miss Cimory bukan tentang jualan semata,” ujar Hendri dikutip, Rabu (28/1).

Menurut Hendri, program ini lahir dari keyakinan bahwa ibu rumah tangga punya potensi besar sebagai pengambil keputusan finansial keluarga. 

“Mereka adalah CFO dari teras rumah,” kata dia.

Dia menuturkan sejak didirikan pada 2013, program Miss Cimory kini telah menaungi lebih dari 10.000 ibu rumah tangga di 17 provinsi Indonesia. 

Melalui sistem kemitraan tanpa modal dan tanpa jaminan, para ibu mendapatkan pelatihan rutin di Cimory Center—yang kerap mereka sebut sebagai “rumah kedua”.

Direktur Cimory Group Hendri Viarta menyampaikan lewat kegiatan itu Cimory kembali menyoroti kontribusi nyata ibu rumah tangga sebagai penggerak ekonomi

Bisnis  Cimory  Miss Cimory Awards 2026  Ekonomi  Miss Cimory 
