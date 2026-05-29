JPNN.com - Entertainment - Musik

Mister Aloy Salurkan Sisi Emosional, DNA Perkenalkan Pain

Jumat, 29 Mei 2026 – 07:07 WIB
DNA, duo elektronik yang beranggotakan Mister Aloy dan Jayjax bersama PARKZ. Foto: Dok. Halos Records

jpnn.com, JAKARTA - Duo elektronik, DNA kembali mempersembahkan single terbaru yang berjudul Pain.

Lewat lagu tersebut, duo DJ yang beranggotakan Mister Aloy dan Jayjax itu menghadirkan nuansa emosional sekaligus energetik dengan sentuhan elektronik modern.

DNA dalam penggarapan Pain turut menggandeng PARKZ untuk memperkuat karakter musikal yang lebih gelap dan imersif.

Mister Aloy, yang dikenal sebagai selebgram, influencer, sekaligus bagian dari komunitas live entertainment AAAclan, menegaskan bahwa karya itu lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan musik yang lebih dekat dengan pendengar.

"Kami ingin Pain menjadi pengalaman yang bukan hanya bisa didengar, tapi juga dirasakan. Lagu ini adalah cara kami menyalurkan sisi emosional yang selama ini jarang kami tampilkan," ungkap Mister Aloy.

Sementara itu, Jayjax menyatakan bahwa kolaborasi dengan PARKZ memberikan dimensi baru dalam produksi musik DNA.

"PARKZ berhasil membawa energi berbeda yang membuat Pain terasa lebih immersive. Kami ingin pendengar bisa masuk ke dalam atmosfer lagu ini dan merasakan intensitasnya," tutur Jayjax.

DNA sendiri sebelumnya telah sukses berkolaborasi dengan sejumlah nama seperti Indahkus dan Qory Gore.

