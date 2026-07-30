Misteri Hilangnya Driver Ojol di Bandung Terungkap, Pulang Sendiri ke Rumah

jpnn.com, BANDUNG - Diki Akbari, driver ojek online (ojol) yang dilaporkan hilang seusai mengantarkan pesanan makanan ke kawasan Dago pada Sabtu (25/7/2026) lalu, akhirnya ditemukan.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Cibeunying Kidul Kompol Yadi.

"Alhamdulillah sudah ketemu," kata Yadi saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Kata Yadi, Diki pulang sendiri ke rumahnya di Bojongkoneng, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. "Pulang ke rumahnya sendiri," ujarnya.

Namun, Yadi belum menjelaskan secara detail ihwal kronologi kejadian tersebut, dan Diki saat ini ada di Mapolsek Cibeunying Kidul untuk dimintai keterangan.

"Lagi di data dulu sama reskrim," ucapnya.

Sebelumnya, Diki Akbari mendadak hilang seusai mengantarkan pesanan makanan dari kawasan Dago, Kota Bandung, pada Sabtu (25/7) malam.

Istri Diki, Arni Mariniani (27 tahun) mengatakan, dia bersama anak dan suaminya itu masih pergi untuk makan malam. Setelahnya mereka pulang ke rumahnya di Bojongkoneng, Kecamatan Cibeunying Kidul, dan suaminya langsung pergi karena mendapat orderan makanan yang harus diantar.