Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulut

Misteri Kematian Mahasiswi Unima, Ada Surat soal Pelecehan Seksual

Senin, 12 Januari 2026 – 17:28 WIB
Misteri Kematian Mahasiswi Unima, Ada Surat soal Pelecehan Seksual - JPNN.COM
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara (Sulut) Kombes Pol Suryadi menjelaskan penyebab sementara dugaan kematian seorang wanita berinisial AE (21), mahasiswi yang tinggal di sebuah kos-kosan di Kota Tomohon karena gantung diri. ANTARA/HO-Polda Sulut

jpnn.com - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara (Sulut) Kombes Suryadi menyebut mahasiswi Universitas Negeri Manado (Unima) berinisial AE (21) tewas diduga akibat gantung diri.

Kombes Suryadi menyebut dalam kasus itu Polres Tomohon telah menurunkan tim untuk melakukan olah TKP di indekos yang ditempati AE, di daerah Tomohon.

"Dari hasil olah TKP yang juga melibatkan dokter ahli, kesimpulan sementara murni gantung diri dengan ciri-ciri orang gantung diri," ujar Kombes Suryadi didampingi Direktur PPA/PPO Kombes Nonie Sengkey di aula Tri Brata Polda Sulut Manado, Senin (12/1/2026).

Baca Juga:

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang didapatkan, diketahui bahwa korban mengalami depresi dalam kehidupan pribadinya, sehingga mengakhiri hidup dengan gantung diri.

Kematian perempuan AE pada 30 Desember 2025 di Tomohon yang diduga tidak wajar itu sebelumnya dilaporkan oleh orang tua korban pada tanggal 31 Desember 2025.

"Terkait laporan orang tua korban bahwa adanya kekerasan seksual, pelecehan dan dugaan pembunuhan, maka kami sudah lakukan penyelidikan," ujarnya.

Baca Juga:

Polisi sudah memeriksa 13 orang saksi termasuk orang tua korban, teman korban, penjaga kos, Satgas PPKT Unima, BEM Unima, dan klarifikasi terhadap security dan dokter ahli.

Selain itu, polisi juga memeriksa terlapor dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap korban, yakni pria berinisial DM.

Kombes Suryadi mengungkap dugaan sementara penyebab kematian mahasiswi Unima berinisial AE (21). Polisi juga menemukan surat terkait pelecehan seksual.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mahasiswi unima  kematian mahasiswi  pelecehan seksual  Polda Sulut  Polres Tomohon  gantung diri  Kekerasan Seksual 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp