Misteri Kematian Seorang Nenek di Jombang, Mayat Ditemukan di Lamongan

jpnn.com - Penyidik Polres Jombang menangkap satu terduga pelaku pembunuhan seorang nenek bernama Mutmainah (74), warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kasatreskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra mengakui pihaknya telah menangkap satu orang laki-laki dalam kasus tersebut.

"Sampai saat ini mengamankan satu orang, dan penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif pada yang bersangkutan, kami masih dalami," kata AKP Margono di Jombang, Selasa (4/11/2025).

Namun, dia masih enggan mengungkapkan identitas terduga pelaku itu. Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti, pria itu diduga ada keterkaitan.

Kasus itu berawal dari pencurian dengan korban Mutmainah (74), warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Selama ini korban tinggal seorang diri. Anak-anaknya berada di luar kota. Yang sering menjenguk adalah adik korban sekaligus yang mengerjakan sawah milik korban.

Awalnya korban diketahui tidak ada di rumah pada Senin (3/11). Setelah adik korban masuk ke rumahnya, dia tidak menemukan korban.

Selain itu, di alas tidur juga ada bercak darah, sehingga adik korban langsung menghubungi kerabat dan polisi.