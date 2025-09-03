Misteri Masa Depan Mees Hilgers: Absen Bela Timnas Indonesia, Pergi ke Mana Sang Bek?

jpnn.com - Timnas Indonesia dipastikan tampil tanpa salah satu bek andalannya, Mees Hilgers, pada agenda FIFA Matchday awal September.

Kabar tersebut diumumkan PSSI melalui laman Kitagaruda. Hilgers dikabarkan tidak bisa bergabung bersama Skuad Garuda karena sedang fokus mencari klub baru.

Bek berusia 25 tahun itu sejatinya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 dengan klubnya, FC Twente. Namun, pemain berdarah Belanda-Indonesia itu sudah meminta dilepas demi bisa mencari tantangan baru.

Sayangnya, drama transfer Hilgers masih jauh dari kata selesai. Hingga bursa transfer sejumlah liga top Eropa resmi ditutup pada Senin (1/9/2025) malam, belum ada kejelasan klub mana yang bakal menjadi pelabuhan barunya.

Situasi inilah yang akhirnya membuat sang pemain harus absen dari panggilan tim nasional.

Meski kehilangan Mees Hilgers, PSSI menegaskan semangat Skuad Garuda tetap membara.

Di bawah arahan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia akan memanfaatkan dua laga uji coba melawan Taiwan (5/9/2025) dan Lebanon (8/9/2025) sebagai ajang pemanasan sebelum putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kedua pertandingan itu bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Publik sepak bola tanah air tentu menantikan performa Timnas Indonesia meski kali ini tanpa kehadiran Mees Hilgers yang masa depannya masih diselimuti tanda tanya besar.