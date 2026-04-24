Misteri Mayat di Garut, Usia Sekitar 45 Tahun

jpnn.com, GARUT - Warga menemukan mayat tanpa identitas di Sungai Cipedes, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis petang.

Polres Garut melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi identitasnya dan mencari tahu penyebab kematian korban.

"Kami masih melakukan pendalaman dan menunggu hasil identifikasi untuk mengetahui identitas korban maupun penyebab kematiannya," kata Kepala Polsek Malangbong AKP Suarna.

Dia mengatakan jasad itu berjenis kelamin laki-laki.

Suarna menuturkan kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat ada sesosok mayat di tepi Sungai Cipedes tepatnya di Kampung Karamat, Desa Citeras dengan perkiraan usia sekitar 45 tahun.

Jasad tersebut, kata dia, pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput di sekitar aliran sungai dengan ciri-ciri korban berambut lurus pendek, dan mengenakan kaos lengan panjang berwarna hitam.

"Dari ciri-ciri fisik, korban diperkirakan berusia sekitar 45 tahun, berambut lurus pendek, dan mengenakan kaos oblong lengan panjang berwarna hitam," katanya.

Dia menyampaikan Tim Inafis Polres Garut saat ini sedang melakukan pendalaman untuk mendeteksi kondisi jasad korban terdapat tanda-tanda penganiayaan atau tidak, dan mencari tahu identitasnya.