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JPNN.com - Kriminal

Misteri Pembunuhan Pria di Buay Pemaca Akhirnya Terungkap, Ternyata Ini Motif Pelaku

Sabtu, 06 Juni 2026 – 03:37 WIB
Misteri Pembunuhan Pria di Buay Pemaca Akhirnya Terungkap, Ternyata Ini Motif Pelaku - JPNN.COM
Pelaku beserta barang bukti saat diamankan. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU SELATAN - Misteri tewasnya seorang pria yang ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan kawasan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan akhirnya terungkap. 

Pelaku berinisial E (24), ia ditangkap di kediamannya di Desa Durian Sembilan, Kecamatan Buay Pemaca, Kamis (4/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. 

Kasus ini bermula pada Agustus 2024, ketika warga menemukan jasad seorang pria berinisial S (41) di pinggir jalan Desa Talang Way Balau, Desa Durian Sembilan. 

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Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuhnya. 

Penemua tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Sejak saat itu, penyidik Polres OKU Selatan bergerak mengumpulkan berbagai keterangan saksi dan alat bukti guna mengungkap kematian korban. 

Perkembangan signifikan terjadi setelah adanya koordinasi antara Satreskrim Polres OKU Selatan dan Satreskrim Polres OKU Timur. 

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Dari hasil pengembangan perkara lain, polisi memperoleh informasi yang mengarah kuat keterlibatan E dalam kasus pembunuhan tersebut. 

Berbekal informasi tersebut, Kapolsek Buay Pemaca Ipda Redi Saputra bersama personelnya melakukan penyelidikan lanjutan hingga memastikan keberadaan pelaku. 

Setelah dua tahun buron, E (24) pelaku pembunuh pria di Buah Pemaca dibekuk polisi.

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TAGS   pembunuhan  OKU Selatan  Pelaku pembunuhan  Polres OKU Selatan 
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