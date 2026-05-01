Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Misteri Penyebab Kematian Pria di Grobogan, Polisi Bongkar Makam Korban

Minggu, 14 Juni 2026 – 01:01 WIB
Misteri Penyebab Kematian Pria di Grobogan, Polisi Bongkar Makam Korban - JPNN.COM
Tim Dokpol Biddokkes Polda Jawa Tengah bersama Satreskrim Polres Grobogan melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam korban di TPU Desa Medani, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jumat (12/6/2026). ANTARA/HO-Polres Grobogan. ANTARA/HO-Polres Grobogan.

jpnn.com, GROBOGAN - Polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad PR (53), warga Desa Medani, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Hal itu dilakukan guna mengungkap penyebab kematiannya setelah korban ditemukan terluka di tepi jalan dan meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ekshumasi merupakan bagian dari upaya penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban," kata Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Rizki Ari Budianto, Sabtu.

Baca Juga:

Ekshumasi dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Medani, Kecamatan Tegowanu, pada Jumat (12/6), dengan melibatkan Tim Dokpol Biddokkes Polda Jawa Tengah, Satreskrim Polres Grobogan, Inafis Polres Grobogan, serta jajaran Polsek Tanggungharjo dan Polsek Tegowanu.

Langkah tersebut dilakukan setelah korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka di bagian wajah dan kepala di tepi Jalan Raya Tanggungharjo-Brabo, Dusun Dukoh, Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, pada Rabu (3/6).

Korban kemudian menjalani perawatan selama enam hari di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan forensik terhadap jasad korban diharapkan dapat memberikan petunjuk penting terkait peristiwa yang menyebabkan korban mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia.

"Melalui ekshumasi, diharapkan bisa mengetahui secara pasti penyebab kematian korban sehingga peristiwa yang terjadi dapat terungkap secara jelas dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut," ujarnya.

Polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad PR (53), warga Desa Medani, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grobogan  pria tewas  ekshumasi  Polres Grobogan 
BERITA GROBOGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp