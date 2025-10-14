Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Misteri Truk Terbakar Berisi Jasad di Ogan Ilir, Polisi Ungkap Fakta Berikut

Selasa, 14 Oktober 2025 – 16:52 WIB
Petugas saat melakukan olah TKP di lokasi, Senin (13/10/2025) kemarin. Foto: dokumen Polda Sumsel for JPNN.com.

jpnn.com, OGAN ILIR - Satu unit mobil truk tronton bernomor polisi B 9098 UIU ditemukan dalam kondisi terbakar di Simpang Sidik Beringin, Desa Seribandung, Kecamatan Tanjung Batu, Senin (13/10/2025) pagi. 

Di dalam kabin kendaraan, petugas menemukan satu jasad manusia yang sudah hangus terbakar dan tidak dapat dikenali.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang melintas di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB.  

Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga bernama A, 28, warga Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. 

"Korban diketahui sebagai sopir truk yang sebelumnya mengangkut besi kontruksi dari Muara Kuang menuju Palembang," ungkap Bagus, Selasa (14/10/2025). 

Bagus mengatakan anggota telah meminta keterangan beberapa saksi di lokasi, antara lain S (50), A (35), AR (35), dan Ag (45).

Ketiganya memberikan keterangan bahwa mobil sempat terlihat dalam keadaan terbakar sekitar pukul 00.00 WIB, dengan lampu kendaraan masih menyala. 

Polda Sumsel dan Polres Ogan Ilir bersinergi ungkap kasus mayat yang terbakar di dalam mobil tronton di Ogan Ilir.

