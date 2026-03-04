Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mitratel dan AALTO Sepakat Perpanjang Kerja Sama Pengembangan Stratospace hingga 2027

Rabu, 04 Maret 2026 – 12:56 WIB
Mitratel dan AALTO Sepakat Perpanjang Kerja Sama Pengembangan Stratospace hingga 2027
CEO Mitratel Theodorus Ardi Hartoko (kiri) dan CEO AALTO Hughes Boulnois (kanan) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada rangkaian agenda Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Senin (2/3). Foto: Dokumentasi TelkomGroup

jpnn.com, BARCELONA - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dan AALTO HAPS Limited (AALTO), anak perusahaan Airbus, menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) guna melanjutkan pengembangan Stratospace dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung dalam rangkaian agenda Mobile World Congress (MWC) di Barcelona pada Senin (2/3).

Momentum ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk menghadirkan solusi konektivitas yang inovatif, andal, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.





Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mitratel dan AALTO disaksikan oleh Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji (paling kiri). Foto: Telkomgroup

Melalui kesepahaman ini, AALTO akan bertindak sebagai penyedia layanan konektivitas Stratospace sekaligus operator Stratocraft, yang meliputi penempatan, pengoperasian, serta pengelolaan solusi berbasis High Altitude Platform System (HAPS).

Mitratel sebagai penyedia infrastruktur menara telekomunikasi dan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom akan mendukung implementasi melalui penyediaan dan pengelolaan infrastruktur menara yang dibutuhkan.



Kerja sama ini dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia maupun yurisdiksi terkait.

Kedua pihak juga akan memastikan seluruh proses perizinan, persetujuan, serta dokumentasi dari instansi pemerintah dan lembaga terkait terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Telkomgroup melalui Mitratel dan AALTO melanjutkan kolaborasi strategis pengembangan stratospace dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia

