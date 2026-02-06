Mitski Segera Gelar Tur Dunia, Ini Jadwal Konser di Jakarta

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi dan penulis lagu, Mitski, resmi mengumumkan tur dunia terbaru bertajuk Mitski presents Nothing’s About to Happen to Me.

Dikenal karena liriknya yang mendalam dan penampilan panggung yang memukau, dia telah menjadi salah satu suara paling unik dalam musik indie modern.

Dalam rangka mendukung album studio ke-delapan, Nothing’s About to Happen to Me yang akan dirilis pada 27 Februari 2026, tur dunia tersebut akan membawa musik Mitski ke penonton di seluruh dunia.

Tur dunia sekaligus menandai kembalinya Mitski ke Asia yang dinanti-nantikan, dengan penampilan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

Tur dunia Mitski presents Nothing’s About to Happen to Me akan singgah di beberapa kota, termasuk Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok, dan Manila.

Dipromosikan oleh AEG Presents Asia dan Ismaya Live; konser Mitski presents Nothing’s About to Happen to Me di Jakarta akan digelar di Tennis Indoor Senayan pada 18 Juli 2026.

Baca Juga: Wolf Alice Segera Konser untuk Pertama Kali di Jakarta

Penjualan tiket pre-sale untuk penggemar akan berlangsung pada 11 Februari 2026 (Rabu), dari pukul 10:00 WIB hingga 23:59 WIB.

Tiket dijual dengan harga mulai dari Rp 900.000 dan dapat dibeli melalui Loket. Informasi lebih lanjut tentang penjualan tiket pra-penjualan dapat ditemukan di mitski.com/live.