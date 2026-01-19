Mitsubishi Bakal Memperkenalkan Mobil Listrik Tahun Ini, Gahar

jpnn.com - Mitusbishi Motors mengonfirmasi akan memperkenalkan mobil listrik baru pada kedua 2026 di Australia.

Mobil listrik itu dikatakan telah dikembangkan bersama Foxtron, perusahaan Taiwan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Foxconn.

Menurut siaran Drive pada Senin, mobil listrik baru itu akan menawarkan varian performa tinggi yang menghasilkan daya mendekati 300kW.

Sebelumnya, kendaraan tersebut sudah diperkenalkan terlebih dahulu di Taiwan dengan nama Bria. Mobil tersebut menggunakan platform Foxtron.

Nama yang akan digunakan untuk kendaraan yang dipasarkan di Australia masih belum jelas, tetapi Mitsubishi telah mendaftarkan merek dagang "ASX GT-e" dan "ASX VR-e", merujuk pada edisi sport VR-X dari model lama seperti Lancer dan Magna.

Bria varian entry-level Elegant dan Emerge akan dibekali satu motor listrik 171kW yang menawarkan daya 229 tenaga kuda. Mobil yang digerakan melalui roda belakang itu bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam yang 6,8 detik.

Varian unggulan Pioneer dengan penggerak semua roda dan motor ganda mampu menghasilkan keluaran daya 298kW (400hp) dengan waktu akselerasi dari 0 ke 100 km per jam selama 3,9 detik menurut klaim.

Semua model akan menggunakan paket baterai lithium besi fosfat 57,5 kWh, yang diklaim mampu menempuh jarak 516 km dengan penggerak roda belakang, dan 466 km dengan penggerak semua roda.