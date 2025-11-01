Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Mobil

Mitsubishi Delica D:5, MPV dengan Rasa SUV Petualang

Sabtu, 01 November 2025 – 18:58 WIB
Mitsubishi Delica D:5, MPV dengan Rasa SUV Petualang - JPNN.COM
Prototipe Mitsubishi Delica D:5 generasi terbaru. Foto: mitsubishi

jpnn.com - Mitsubishi kembali menegaskan DNA petualangnya lewat kehadiran Delica D:5 generasi terbaru.

MPV yang dikenal tangguh di segala medan itu kini tampil dengan wajah baru yang lebih kekar, modern, dan siap menembus batas.

Bukan sekadar penyegaran tampilan, Delica terbaru menjadi bukti bahwa MPV pun bisa punya jiwa petualang sejati.

Desain: Gagah dan Elegan

Delica D:5 dikembangkan dengan konsep “MPV serbaguna yang ditingkatkan”.

Hasilnya, tampilan eksterior kini lebih berotot lewat desain gril dan bumper baru yang memberi kesan kokoh, tanpa meninggalkan sisi elegan khas Mitsubishi.

Bergeser ke kabin, nuansa modern langsung terasa. 

Panel interior mendapat sentuhan aksen logam, sementara spidometer digital memberikan aura futuristik yang tak berlebihan.



