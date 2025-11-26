Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mitsubishi Destinator Buatan Cikarang Mulai Dipasarkan di Filipina

Rabu, 26 November 2025 – 14:35 WIB
Mitsubishi Destinator Buatan Cikarang Mulai Dipasarkan di Filipina - JPNN.COM
Mitsubishi Motors mulai memasarkan Destinator ke sejumlah Negara. iluistrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com, FILIPINA - Mitsubishi Motors mulai memasarkan Destinator ke sejumlah Negara. Setelah Indonesia, SUV tujuh penumpang itu mulai mengaspal di Filipina.

Presiden dan CEO Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) Ritsu Imaeda mengatakan pihaknya yakin mobil yang diproduksi di Indonesia itu diterima oleh masyarakat di Filipina.

Menurut dia kehadiran Mitsubishi Destinator akan mendukung peningkatan penjualannya di negara itu.

"Dengan hadirnya Destinator baru, kami yakin momentum kami akan terus berlanjut dan model baru ini akan semakin memperkuat posisi kami di segmen SUV yang sangat kompetitif," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan pada Senin.

Mitsubishi Destinator yang diproduksi di pabrik Cikarang itu tidak hanya menawarkan penampilan yang tangguh, tetapi juga kemewahan interior dan kenyaman berkendara.

"Destinator adalah kendaraan yang memadukan tampilan gagah dan kemewahan SUV dengan fleksibilitas dan kenyamanan MPV," kata Ritsu Imaeda.

Dia mengatakan kendaraan yang dipasarkan dengan slogan promosi "Pendorong Kepercayaan Diri untuk Keluarga yang Energik."??????

Perusahaan menyebut Mitsubishi Destinator sebagai kendaraan yang andal dan aman dikendarai di berbagai kondisi jalan dalam berbagai kondisi cuaca.

TAGS   Mitsubishi Destinator  Filipina  Cikarang  Mitsubishi Motors  SUV Mitsubishi 
