JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mitsubishi Destinator Dinobatkan Sebagai FORWOT Car of the Year 2025

Kamis, 18 Desember 2025 – 07:30 WIB
Mitsubishi Destinator Dinobatkan Sebagai FORWOT Car of the Year 2025
Mitsubishi Destinator menyabet gelar Best of The Best FORWOT Car of the Year (FCY) 2025. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Destinator menutup tahun dengan catatan manis. SUV 7-penumpang itu dinobatkan sebagai FORWOT Car of the Year (FCY) 2025.

Penghargaan bergengsi dari Forum Wartawan Otomotif Indonesia (FORWOT) yang diberikan kepada mobil terbaik sepanjang periode penilaian.

Penghargaan tersebut diumumkan pada 16 Desember 2025 di Jakarta Selatan, sekaligus menegaskan posisi Destinator sebagai salah satu model paling berpengaruh di pasar otomotif nasional tahun ini.

Gelar FCY 2025 menjadi pengakuan atas performa Destinator yang dinilai mampu menjawab kebutuhan konsumen Indonesia, khususnya di segmen SUV keluarga modern.

Ajang FCY sendiri merupakan agenda tahunan FORWOT yang melibatkan penilaian independen puluhan jurnalis otomotif.

Tahun ini, lebih dari 50 model kendaraan yang meluncur sejak Juli 2024 hingga Juli 2025 ikut diseleksi, mulai dari kendaraan bermesin konvensional (ICE), hybrid, plug-in hybrid (PHEV), hingga mobil listrik (EV).

Penjurian dilakukan secara komprehensif, tidak hanya menilai performa teknis, tetapi juga mencakup inovasi, fitur keselamatan, kenyamanan, efisiensi, serta nilai yang ditawarkan kepada konsumen.

Di tengah persaingan ketat tersebut, Mitsubishi Destinator tampil menonjol berkat kombinasi desain modern, fitur keselamatan lengkap, kenyamanan berkendara, serta performa yang relevan dengan karakter jalan dan kebutuhan pengguna di Indonesia.

