Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F Dibanderol Rp 900 Jutaan, Pengiriman Mulai Oktober

Sabtu, 20 September 2025 – 11:08 WIB
Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F Dibanderol Rp 900 Jutaan, Pengiriman Mulai Oktober - JPNN.COM
Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya saat presentasi Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F di Jakarta, Jumat. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), akhirnya memiliki jagoan di segmen Tractor Head 4X2 melalui kehadiran Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F.

Tractor Head 4X2 terbaru besutan Mitsubishi itu dijual seharga Rp 943.540.000 Off The Road Jakarta.

Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya mengatakan kehadiran Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F adalah jawaban atas kebutuhan konsumen mereka di sektor logistik dan distribusi.

Baca Juga:

Dia melanjutkan Fuso Fighter X FM65F telah melalui uji bersama konsumen di berbagai kondisi operasional.

"Hasilnya mendapat respons sangat positif. Mereka sangat puas dengan performanya di lapangan,” ujarnya.

Tiga poin highlight adalah tenaga, konsumsi BBM, dan kenyamanan.

Baca Juga:

"Produk ini adalah jawaban tepat untuk pasar logistik," tegas Aji.

KTB mulai mendistribusikan Fuso Fighter X FM65F ke diler-diler pada Oktober nanti.

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), akhirnya memiliki jagoan di segmen Tractor Head 4X2 melalui kehadiran Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F  Harga Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F  spesifikasi Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F  Mitsubishi Fuso 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp