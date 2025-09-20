Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F Dibanderol Rp 900 Jutaan, Pengiriman Mulai Oktober

Sabtu, 20 September 2025 – 11:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), akhirnya memiliki jagoan di segmen Tractor Head 4X2 melalui kehadiran Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F.

Tractor Head 4X2 terbaru besutan Mitsubishi itu dijual seharga Rp 943.540.000 Off The Road Jakarta.

Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya mengatakan kehadiran Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F adalah jawaban atas kebutuhan konsumen mereka di sektor logistik dan distribusi.

Baca Juga: Fuso Fighter X FM65F Jadi Andalan Baru KTB di Segmen Tractor Head 4X2

Dia melanjutkan Fuso Fighter X FM65F telah melalui uji bersama konsumen di berbagai kondisi operasional.

"Hasilnya mendapat respons sangat positif. Mereka sangat puas dengan performanya di lapangan,” ujarnya.

Tiga poin highlight adalah tenaga, konsumsi BBM, dan kenyamanan.

Baca Juga: KTB Perkasa di Segmen LDT Berkat Mitsubishi Fuso Canter

"Produk ini adalah jawaban tepat untuk pasar logistik," tegas Aji.

KTB mulai mendistribusikan Fuso Fighter X FM65F ke diler-diler pada Oktober nanti.