Mitsubishi Fuso Hadiri Munas APTRINDO Untuk Perkuat Komitmen Zero Down Time

jpnn.com, JAKARTA - PT Dipo Internasional Pahala Otomotif sebagai salah satu dealer resmi Mitsubishi FUSO di Indonesia bersama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) turut hadir mendukung Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) tahun 2026 yang berlangsung pada 19-21 Mei 2026 di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta.

APTRINDO yang dideklarasikan pada 19 Agustus 2014 merupakan organisasi non-profit yang menjadi wadah bagi para pengusaha truk di seluruh Indonesia.

Selama lebih dari satu dekade, APTRINDO berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi anggota sekaligus mendukung kemajuan sektor transportasi darat sebagai tulang punggung distribusi nasional.

Adapun Munas III APTRINDO tahun ini mengusung tema sinergi pengusaha truk Indonesia dalam penguatan logistik cerdas: Inovasi dan Peremajaan Armada Berbasis Teknologi guna Mewujudkan Ketahanan Logistik Nasional.

Tema tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi, modernisasi armada, serta pemanfaatan teknologi dalam menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan utama penyelenggaraan Munas III APTRINDO kali ini untuk menetapkan kepengurusan dan mandat kepemimpinan baru guna menjamin kesinambungan serta penguatan organisasi.

Kemudian menentukan arah kebijakan, program kerja, dan strategi organisasi untuk periode kepengurusan berikutnya.

Lalu mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memperkuat peran pengusaha truk dalam ekosistem logistik nasional.