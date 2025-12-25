Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mitsubishi Indonesia Tetap Siaga Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Kamis, 25 Desember 2025 – 14:50 WIB
Mitsubishi Indonesia Tetap Siaga Selama Libur Natal dan Tahun Baru - JPNN.COM
Ilustrasi diler Mitsubishi siaga selama Nataru. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Periode libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen dengan tingkat mobilitas tertinggi di Indonesia.

Aktivitas perjalanan jarak jauh, silaturahmi keluarga, hingga rutinitas harian yang meningkat membuat kendaraan bekerja lebih ekstra.

Di tengah padatnya agenda liburan, kebutuhan akan layanan purnajual yang tetap siaga menjadi hal krusial bagi para pengguna kendaraan.

Baca Juga:

Menjawab tantangan tersebut, PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menghadirkan Program Diler Siaga Natal & Tahun Baru 2026.

Program berlangsung mulai 24 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, dengan melibatkan 55 diler resmi Mitsubishi Motors yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jam operasional disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen selama masa libur nasional.

Baca Juga:

Direktur Product Service & Branding Strategy Division PT. MMKSI, Kazuto Azuma, menegaskan bahwa kehadiran program ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan.

“Program layanan yang kami lakukan, termasuk pada periode libur akhir tahun, merupakan bagian dari komitmen layanan yang kami jalankan secara konsisten untuk menjawab ekspektasi pelanggan,” kata Kazuto dalam keterangannya, Kamis (25/12).

PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menghadirkan Program Diler Siaga Natal & Tahun Baru 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi  libur Natal dan Tahun Baru  Diler siaga Mitsubishi  MMKSI 
BERITA MITSUBISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp