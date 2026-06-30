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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mitsubishi Membocorkan Fitur Pajero Generasi Terbaru

Selasa, 30 Juni 2026 – 19:39 WIB
Mitsubishi Membocorkan Fitur Pajero Generasi Terbaru - JPNN.COM
Fitur di Mitsubishi Pajero generasi terbaru. Foto: mitsubishi

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors terus menggoda para penggemar SUV dengan membocorkan sedikit demi sedikit spesifikasi Pajero generasi terbaru, yang dijadwalkan meluncur pada 2027.

Kali ini, pabrikan asal Jepang itu memastikan kehadiran kembali salah satu fitur khas Pajero yang telah menjadi identitas sejak generasi pertama pada 1982.

Bedanya, fitur tersebut kini tampil lebih modern lewat layar Multi Meter digital.

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Jika sebelumnya Pajero mengandalkan instrumen analog seperti inclinometer, indikator tegangan baterai, dan pengukur tekanan oli, model terbaru akan menyajikan beragam informasi off-road secara digital dalam satu tampilan.

Multi Meter tersebut akan menampilkan data penting, mulai dari ketinggian, arah kompas, suhu luar, sudut kemiringan kendaraan (pitch), hingga distribusi torsi kiri dan kanan secara real time.

Mitsubishi menyebut fitur itu dirancang untuk membantu pengemudi membaca kondisi kendaraan saat melintasi berbagai medan berat, seperti tanjakan curam, jalur pegunungan berkelok, jalan berbatu, lintasan hutan sempit, hingga medan berlumpur.

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Informasi yang tersaji secara langsung diharapkan membuat pengemudi lebih percaya diri, saat menghadapi tantangan off-road.

Bocoran itu menjadi kelanjutan dari rangkaian teaser yang mulai diungkap Mitsubishi menjelang peluncuran global Pajero terbaru.

Mitsubishi Motors terus menggoda para penggemar SUV dengan membocorkan sedikit demi sedikit spesifikasi Pajero generasi terbaru, dijadwalkan meluncur pada 2027

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TAGS   Mitsubishi  Mitsubishi Pajero  generasi terbaru Pajero  Pajero 2027 
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