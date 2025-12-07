Mitsubishi Membukukan Hampir 2.000 SPK pada Pameran Otomotif Akhir Tahun

Minggu, 07 Desember 2025 – 08:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors melaporkan hasil keikutsertaan mereka selama pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Hasilnya pun berbicara positif: 1.975 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) berhasil dibukukan—melampaui target yang dipatok sejak awal pameran.

Presiden Direktur PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, menyebut capaian ini bukan sekadar rekor angka.

Bagi perusahaan, torehan tersebut adalah cerminan hubungan panjang antara Mitsubishi dan konsumen Indonesia selama 55 tahun.

“Capaian penjualan ini bukan hanya angka, tetapi simbol bahwa apa yang kami hadirkan benar-benar memenuhi harapan dan menjadi bagian dari perjalanan hidup pelanggan."

"Selama lebih dari lima dekade, kami terus belajar dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia,” ujar Kurita dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (7/12).

Euforia itu tak hanya terlihat di meja pemesanan. Jalur antrean test drive pun penuh dengan calon konsumen yang penasaran menjajal langsung performa kendaraan Mitsubishi.

Total 500 pengunjung tercatat memanfaatkan kesempatan uji coba selama pameran berlangsung.