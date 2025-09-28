Mitsubishi New Pajero Sport Diklaim Menawarkan Pengalaman dan Kesan Baru, Simak Nih!

Minggu, 28 September 2025 – 13:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Pajero Sport tak pernah berhenti menawarkan kesan dan pengalaman baru bagi para penggemarnya di Indonesia.

Belasan tahun hadir di tanah air, Pajero Sport sukses menjadi ikon sebuah SUV tangguh dan bisa diandalkan di medan berat sekali pun.

New Pajero Sport sebagai SUV andalan Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) hadir dengan membawa pembaruan pada desain, fitur, dan teknologi.

Mengusung tagline “Live the Adventure”, New Pajero Sport hadir dengan desain eksterior yang lebih modern dan tegas.

Gril depan bergaya hexagonal, bumper depan dan belakang yang didesain ulang, serta pelek alloy baru hingga ukuran 18 inci memberi kesan gagah dan berkarakter.

Tak hanya tampilan luar, interiornya juga mendapat sentuhan premium dengan synthetic leather berlapis heat guard two-tone hitam-burgundy, dekorasi dark titanium, hingga fitur seperti sunroof, wireless charger, dan digital driver display 8 inci yang menambah kesan mewah.

Di balik tampilannya yang gagah, performa Mitsubishi New Pajero Sport juga tidak main-main.

Varian Dakar dibekali mesin diesel 4N15 berkapasitas 2.442 cc dengan tenaga 181 PS dan torsi puncak 430 Nm, ideal untuk medan berat maupun perjalanan jauh.