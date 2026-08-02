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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mitsubishi New Xforce hingga Booth Interaktif Mitsubishi Motors Sajikan Pengalaman Baru di GIIAS 2026

Minggu, 02 Agustus 2026 – 22:50 WIB
Mitsubishi New Xforce hingga Booth Interaktif Mitsubishi Motors Sajikan Pengalaman Baru di GIIAS 2026 - JPNN.COM
Mitsubishi Xforce HEV di booth MMKSI, GIIAS 2026. Foto: mmksi

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Mitsubishi Motors tak sekadar membawa deretan mobil baru ke GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Lewat tema "Life's Adventure: Elevating Every Experience", PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengubah booth mereka di Hall 10A ICE BSD City menjadi ruang yang menawarkan pengalaman menyeluruh bagi pengunjung.

Tema tersebut menjadi cerminan evolusi Mitsubishi Motors di Indonesia.

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Bukan hanya menghadirkan produk, tetapi juga memperkuat pengalaman pelanggan melalui pilihan teknologi, layanan, hingga aktivitas interaktif.

Sorotan utama tahun ini adalah kehadiran Mitsubishi New Xforce yang kini tersedia dalam dua pilihan teknologi, yakni mesin bensin (ICE) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Kehadiran New Xforce HEV menjadi tonggak baru sebagai model hybrid pertama Mitsubishi Motors yang dipasarkan sekaligus diproduksi secara lokal di Indonesia.

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Model tersebut juga diproyeksikan menjadi basis produksi untuk pasar ASEAN.

Menurut President Director PT. MMKSI, Atsushi Kurita, langkah itu menjadi bagian dari perjalanan Mitsubishi Motors dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Mitsubishi Motors tak sekadar membawa deretan mobil baru ke GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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TAGS   Mitsubishi  Mitsubishi New Xforce  mitsubishi giias 2026  GIIAS 2026  otomotif 
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