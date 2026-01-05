Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mitsubishi Pajero 2026 Punya Desain Lebih Modern, Siap Tantang Fortuner

Senin, 05 Januari 2026 – 14:18 WIB
Mitsubishi Pajero 2026 Punya Desain Lebih Modern, Siap Tantang Fortuner - JPNN.COM
Tangkapan layar tampilan mobil yang diperkirakan Mitsubishi Pajero baru dalam video pemasaran perusahaan. ANTARA/HO-Mitsubishi Motors TV/aa.

jpnn.com - Mitsubishi Motors diam-diam tengah mempersiapkan Pajero 2026 untuk segera diperkenalkan kepada publik.

Kehadiran SUV full-size itu muncul dalam video promosi terbaru divisi motorsport Mitsubishi, Ralliart, menandai kebangkitan nama besar Pajero.

Menurut siaran Drive pada Senin (5/1), dalam video tersebut, Pajero baru ditampilkan secara singkat bersama dengan kendaraan balap Mitsubishi, termasuk reli Dakar dan WRC, serta Team Mitsubishi Ralliart Triton yang sukses memenangkan Asia Cross Country Rally 2025.

Baca Juga:

Kemunculan Pajero di akhir video mengindikasikan kemungkinan kuat jika penantang Toyota Fortuner itu tengah dipersiapkan untuk menggantikan Triton sebagai sebagai kendaraan andalan Mitsubishi di ajang Asia Cross Country Rally (AXCR).

Selain itu, kehadiran mobil tersebut juga duperkyat oleh narasi deskripsi video yang berbunyi "Tidak peduli berapa kali Anda gagal, Anda tidak boleh berhenti mengemudi. Reli adalah medan uji untuk membangun mobil yang lebih kuat dan lebih aman."

"Jika kita mempertahankan mobil yang menang tahun lalu, kita tidak akan pernah menang tahun ini. Tantangan berikutnya telah dimulai."

Baca Juga:

Meski hanya tampil sekilas, tetapi Pajero 2026 terlihat di jalan beraspal dengan siluet bodi cukup jelas.

Lampu senja dan garis desain eksterior memberikan gambaran awal SUV itu tampil lebih modern dan berkarakter tangguh.

Mitsubishi Motors diam-diam tengah mempersiapkan Pajero 2026 untuk segera diperkenalkan kepada publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi Pajero 2026  Mitsubishi  Toyota Fortuner  AXCR  Land Cruiser 
BERITA MITSUBISHI PAJERO 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp