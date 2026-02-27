Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mitsubishi Pajero Sport, SUV Ladder Frame Modern dan Pekerja Keras

Jumat, 27 Februari 2026 – 14:24 WIB
Mitsubishi Pajero Sport, SUV Ladder Frame Modern dan Pekerja Keras - JPNN.COM
Mitsubishi New Pajero Sport di Indonesia. Foto: mmksi

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Pajero Sport secara konsisten memantapkan dirinya sebagai kendaraan yang dibangun untuk bekerja keras.

Jejaknya tak bisa dilepaskan dari nama besar Pajero yang melegenda di ajang reli dunia era 80-an.

Warisan ketangguhan itu terasa menurun ke Pajero Sport, yang resmi mengaspal di Indonesia sejak 2009.

Baca Juga:

Di banyak daerah, dari jalan tambang hingga jalur pegunungan, SUV ladder frame sudah lama jadi “teman dinas” masyarakat—bukan karena gengsi, tetapi terbukti bisa diandalkan.

Di balik tampilannya yang gagah, Pajero Sport menawarkan kabin lapang tujuh penumpang.

Fitur kenyamanan pun terus berevolusi. Multi around view monitor memudahkan manuver parkir, tersedia sunroof dan rear seat entertainment untuk perjalanan jauh.

Baca Juga:

Kemudian, AC dual zone dengan nanoe X menjaga kualitas udara kabin, hingga wireless charger yang menjawab kebutuhan masa kini.

Soal performa, mesin diesel 2.4L MIVEC berkode 4N15 menjadi jantungnya. Tenaganya 181 PS dan torsi 430 Nm.

Mitsubishi Pajero Sport secara konsisten memantapkan dirinya sebagai kendaraan yang dibangun untuk bekerja keras.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi  Mitsubishi Pajero Sport  SUV ladder frame  Pajero Sport 
BERITA MITSUBISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp