Mitsubishi Pajero Sport, SUV Ladder Frame Modern dan Pekerja Keras

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Pajero Sport secara konsisten memantapkan dirinya sebagai kendaraan yang dibangun untuk bekerja keras.

Jejaknya tak bisa dilepaskan dari nama besar Pajero yang melegenda di ajang reli dunia era 80-an.

Warisan ketangguhan itu terasa menurun ke Pajero Sport, yang resmi mengaspal di Indonesia sejak 2009.

Di banyak daerah, dari jalan tambang hingga jalur pegunungan, SUV ladder frame sudah lama jadi “teman dinas” masyarakat—bukan karena gengsi, tetapi terbukti bisa diandalkan.

Di balik tampilannya yang gagah, Pajero Sport menawarkan kabin lapang tujuh penumpang.

Fitur kenyamanan pun terus berevolusi. Multi around view monitor memudahkan manuver parkir, tersedia sunroof dan rear seat entertainment untuk perjalanan jauh.

Kemudian, AC dual zone dengan nanoe X menjaga kualitas udara kabin, hingga wireless charger yang menjawab kebutuhan masa kini.

Soal performa, mesin diesel 2.4L MIVEC berkode 4N15 menjadi jantungnya. Tenaganya 181 PS dan torsi 430 Nm.