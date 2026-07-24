Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Legislatif

MK Ketok Palu soal Kuota Internet, Legislator Minta Operator Menyesuaikan Layanan

Jumat, 24 Juli 2026 – 19:30 WIB
MK Ketok Palu soal Kuota Internet, Legislator Minta Operator Menyesuaikan Layanan - JPNN.COM
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Putusan tersebut telah mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus ketika masa aktif berakhir. 

Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak konsumen di sektor telekomunikasi.

Baca Juga:

"Kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan, sehingga sudah sepatutnya ada mekanisme yang lebih adil terkait penggunaan sisa kuota," ujar TB Hasanuddin, Jumat (24/7).

TB Hasanuddin menilai selama ini banyak masyarakat merasa dirugikan karena sisa kuota internet yang masih tersedia tidak dapat digunakan hanya karena masa aktif layanan telah berakhir.

Legislator PDIP itu melanjutkan kuota internet dibeli dengan uang masyarakat. 

Baca Juga:

“Karena itu, pelanggan berhak mendapatkan pilihan layanan, baik berupa perpanjangan masa berlaku maupun mekanisme lain yang memungkinkan sisa kuota tetap dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

TB Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Digital bersama seluruh operator seluler segera menindaklanjuti putusan MK dengan menyusun aturan pelaksanaan yang jelas sehingga implementasinya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MK  kuota internet  operator  DPR  legislator 
BERITA MK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp