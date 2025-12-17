Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

MK Luncurkan MK Learning Center, Platform Belajar Hukum Konstitusi

Rabu, 17 Desember 2025 – 12:42 WIB
MK Luncurkan MK Learning Center, Platform Belajar Hukum Konstitusi - JPNN.COM
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Suhartoyo di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, BOGOR - Mahkamah Konsitusi (MK) resmi meluncurkan MK Learning Center (MKLC) di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) MK, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Peresmian tersebut dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Suhartoyo, didampingi Wakil Ketua MK, Saldi Isra, beserta jajaran pimpinan dan perwakilan lembaga pendukung.

Suhartoyo menyatakan platform tersebut hadir sebagai bentuk komitmen MK dalam mengikuti arus digitalisasi, guna memudahkan pelayanan masyarakat.

Baca Juga:

"Pada hakikatnya, ingin meningkatkan bagaimana pelayanan terhadap para pencari keadilan di dalam memperjuangkan hak konsesional yang mereka anggap dirugikan ke Mahkamah Konstitusi," kata Suhartoyo.

Menurutnya, MKLC akan hadir sebagai platform belajar virtual gratis bagi masyarakat terkait hukum acara MK.

Meski layanan tersebut masih dalam tahap pengembangan, publik sudah dapat mengaksesnya secara bertahap.

Baca Juga:

Suhartoyo menekankan pentingnya transformasi ini untuk merespons kemutakhiran teknologi dengan sumber daya manusia yang kompeten demi kepastian hukum.

"Mereka itulah perlu diluncurkan ini untuk bersama-sama, dijadikan media untuk sama-sama belajar, kemudian outcome atau outputnya supaya kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dan MK sebagai badan peradilan konsesional bisa optimal di dalam mendikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan," bebernya.

Mahkamah Konsitusi (MK) resmi meluncurkan MK Learning Center (MKLC) di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) MK, Bogor, Jawa Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MK  MK Learning Center  Mahkamah Konstitusi  hukum 
BERITA MK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp