Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

MK Minta Dana MBG Dipisah dari Pendidikan, Komisi X Ungkit Peningkatan Kualitas Guru

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 13:37 WIB
MK Minta Dana MBG Dipisah dari Pendidikan, Komisi X Ungkit Peningkatan Kualitas Guru - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan menyambut positif Mahkamah Konstitusi (MK) setelah membuat putusan bernomor 40/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan pada Kamis (30/7) kemarin.

Diketahui, putusan 40/PUU-XXIV/2026 berisi perintah pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari postur pendidikan di APBN.

"Kami tentu mengapresiasi dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional pendidikan," kata Lalu kepada awak media dikutip Sabtu (1/8).

Baca Juga:

Legislator fraksi PKB itu menyebutkan putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian hukum terkait amanat konstitusi penggunaan anggaran pendidikan. 

"Bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, benar-benar digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan," katanya.

Lalu menuturkan MBG merupakan program yang baik dan strategis dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Baca Juga:

Namun, kata dia, pembiayaan program itu perlu dipisahkan dari anggaran pendidikan agar tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan fundamental pengajaran.

"Semisal, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan layanan pembelajaran," katanya.

Komisi X DPR RI merasa pembiayaan MBG memang perlu dipisahkan dari postur pendidikan agar tidak mengurangi pemenuhan fundamental pengajaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  Putusan MK  Komisi X  Anggaran Pendidikan  lalu hadrian irfani 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp