Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

MK Tolak Uji Materi soal Usia Pensiun Guru 65 Tahun

Kamis, 30 Oktober 2025 – 19:41 WIB
MK Tolak Uji Materi soal Usia Pensiun Guru 65 Tahun - JPNN.COM
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) berbincang bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Anggota Majelis Hakim MK Enny Nurbaningsih (kanan) pada sidang putusan pengujian materiil di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/10/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym/am.

jpnn.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang meminta agar batas usia pensiun guru diubah dari 60 tahun menjadi 65 tahun.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Permohonan uji materi itu dilakukan guru asal Jawa Tengah bernama Sri Hartono. Dia menyoroti perbedaan antara usia pensiun guru dan dosen.

Baca Juga:

Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa usia pensiun dosen 65 tahun, sedangkan guru 60 tahun.

Hartono dalam sidang perdana pada Juni lalu mengatakan, perbedaan usia pensiun guru dan dosen bertentangan dengan prinsip meritokrasi, menciptakan ketidakadilan, serta memicu ketegangan sosial antara profesi guru dan dosen.

Oleh sebab itu, Hartono meminta Mahkamah Konstitusi agar batas usia pensiun guru disamakan dengan dosen, yakni 65 tahun.

Baca Juga:

Namun, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, batas usia pensiun guru tidak dapat disamakan dengan dosen karena adanya perbedaan syarat di antara kedua profesi tersebut.

"Jabatan fungsional guru mensyaratkan pendidikan minimal strata satu, sedangkan jabatan fungsional dosen mensyaratkan pendidikan minimal strata dua, sehingga seorang ASN baru akan memulai menjabat dalam jabatan fungsional dosen di usia yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ASN pada jabatan fungsional guru," tutur Enny.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi soal batas usia pensiun guru dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Simak pertimbangannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru  usia pensiun  MK  Mahkamah Konstitusi  Dosen  batas usia pensiun  pensiun guru  Guru ASN 
BERITA GURU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp