MKGR Bakal Gelar Mubeslub, Nama Wihaji Menguat Jadi Ketum

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) bakal melaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di Jakarta, pada Sabtu (11/7) dengan agenda satu di antaranya menentukan ketua umum definitif.

Nama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menguat sebagai Ketum MKGR dalam Mubeslub.

Hal demikian seperti disampaikan Plt Ketua Umum MKGR Maman Abdurrahman dalam konferensi pers pelaksanaan Mubeslub organisasinya di Jakarta, Senin (6/7).

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Maman mengatakan posisi Ketum MKGR saat ini kosong setelah pejabat definitif sebelumnya, Adies Kadir ditunjuk sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beliau sudah mengundurkan diri dari bulan awal bulan Februari lalu," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Maman mengatakan Mubeslub nantinya beragenda mengesahkan pengunduran diri Adies, mengangkat Plt Ketum MKGR, lalu memilih pemimpin organisasi secara definitif.

Alumnus Universitas Trisakti itu mengatakan aspirasi kader MKGR di tingkat bawah mengusulkan Wihaji sebagai ketum organisasi secara definitif.

"Kalau berdasarkan opini aspirasi yang muncul, usulan dari pengurus-pengurus MKGR di daerah-daerah, sebagian besar mengusulkan Pak Wihaji menjadi next Ketua Umum MKGR," kata Maman.