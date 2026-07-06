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JPNN.com - Politik - Parpol

MKGR Bakal Gelar Mubeslub, Nama Wihaji Menguat Jadi Ketum

Senin, 06 Juli 2026 – 18:21 WIB
MKGR Bakal Gelar Mubeslub, Nama Wihaji Menguat Jadi Ketum - JPNN.COM
Plt Ketua Umum MKGR Maman Abdurrahman (tengah) dalam konferensi pers pelaksanaan Mubeslub organisasinya di Jakarta, Senin (6/7). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) bakal melaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) di Jakarta, pada Sabtu (11/7) dengan agenda satu di antaranya menentukan ketua umum definitif. 

Nama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menguat sebagai Ketum MKGR dalam Mubeslub. 

Hal demikian seperti disampaikan Plt Ketua Umum MKGR Maman Abdurrahman dalam konferensi pers pelaksanaan Mubeslub organisasinya di Jakarta, Senin (6/7).

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Maman mengatakan posisi Ketum MKGR saat ini kosong setelah pejabat definitif sebelumnya, Adies Kadir ditunjuk sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beliau sudah mengundurkan diri dari bulan awal bulan Februari lalu," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Maman mengatakan Mubeslub nantinya beragenda mengesahkan pengunduran diri Adies, mengangkat Plt Ketum MKGR, lalu memilih pemimpin organisasi secara definitif. 

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Alumnus Universitas Trisakti itu mengatakan aspirasi kader MKGR di tingkat bawah mengusulkan Wihaji sebagai ketum organisasi secara definitif. 

"Kalau berdasarkan opini aspirasi yang muncul, usulan dari pengurus-pengurus MKGR di daerah-daerah, sebagian besar mengusulkan Pak Wihaji menjadi next Ketua Umum MKGR," kata Maman.

Nama kader MKGR Wihaji menguat sebagai ketum organisasi tersebut yang bakal dilaksanakan di Jakarta, Sabtu (11/7).

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TAGS   MKGR  Mubeslub  Wihaji  Bahlil Lahadalia 
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