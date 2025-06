MLDSPOT Sukses Tambah Kemeriahan Java Jazz Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - MLDSPOT sukses menghadirkan pengalaman menonton konser yang luar biasa dalam pergelaran Java Jazz Festival (JJF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (30/5) hingga Minggu (1/6).

Adapun MLDSPOT memberikan experience yang fresh serta perayaan festival yang level up gabungan dari musik, kreativitas, dan juga teknologi interaktif.

Antara lain, penampilan ikonik line up musisi naik daun di platform musik, obrolan mendalam MLDPODCAST bareng content creator hits, hingga booth MLDSPOT Art & Sound Fresh-sphere-ience yang mencuri perhatian, serta masih banyak lagi.

MLDSPOT berhasil menjadikan setiap sudut Java Jazz Festival 2025 sebagai ruang eksplorasi kreatif.

Representatif MLDSPOT, Nathaniel Widhiyanto Utomo mengatakan keterlibatan dalam Java Jazz Festival dari tahun ke tahun merupakan bentuk dukungan MLDSPOT terhadap keberlangsungan musik jazz, di level lokal maupun internasional.

Pihaknya berharap musik jazz Indonesia dapat makin berkembang, dikenal, dan digemari semua kalangan.

"Buat jazz lovers, pasti enggak asing lagi dengan kehadiran MLDSPOT di berbagai festival jazz bergengsi. MLDSPOT consistently tap in dan aktif mendukung pertunjukan jazz, di level lokal hingga level internasional macam Java Jazz Festival ini. Jazz sudah jadi salah satu core kuat dari MLDSPOT sejak awal. Jadi, setiap ada panggung jazz yang vibes-nya kuat, you can bet MLDSPOT ada di sana bawa energi dan experience yang khas," ungkap Nathan.

Sejumlah sajian menarik dari MLDSPOT di pergelaran Java Jazz Festival 2025 membekas di ingatan penonton.