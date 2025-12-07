Close Banner Apps JPNN.com
MLS Cup: Lionel Messi Bawa Inter Miami Juara

Minggu, 07 Desember 2025 – 07:18 WIB
MLS Cup: Lionel Messi Bawa Inter Miami Juara - JPNN.COM
Inter Miami juara MLS Cup 2025. (Antara/Major Soccer League)

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola Lionel Messi membawa Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025.

Inter Miami menjadi juara setelah menaklukkan Vancouver Whitecaps dengan skor 3-1 pada partai final di Florida, Amerika Serikat, Minggu dini hari WIB,

Dikutip dari MLS, gelar itu bersejarah untuk Inter Miami karena menjadi yang pertama sejak klub itu berdiri pada 2018.

Gol-gol Inter Miami pada laga tersebut datang dari bunuh diri bek Vancouver Edier Ocampo (8'), Rodrigo De Paul (71') dan Tadeo Allende (90+6'). Dua dari tiga gol Inter Miami berasal dari assist Lionel Messi.

Sementara, Vancouver yang diperkuat eks bintang Timnas Jerman Thomas Mueller, memperkecil kedudukan melalui Ali Ahmed (60').

Pertandingan Inter Miami dan Vancouver Whitecaps ketat sejak awal. Sama-sama mengincar trofi perdana di MLS Cup, kedua tim tampil menyerang untuk mencuri gol.

Inter Miami berhasil menjadi tim pertama yang membuka keunggulan. Pada menit kedelapan, umpan silang penyerang Tadeo Allende dibelokkan oleh bek Vancouver Edier Ocampo masuk ke gawang sendiri.

Gol tersebut menaikkan semangat Inter Miami yang menurunkan para pemain terbaiknya seperti Messi, Jordi Alba dan Sergio Busquets. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga turun minum.

Lione Messi membawa Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025. Messi memberikan dua assist dalam pertandingan final melawan Vancouver Whitecaps

