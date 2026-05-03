MLSC Bekasi Seri 2, Geliat Srikandi Sepak Bola Terus Tumbuh di Kota Patriot

jpnn.com, BEKASI - MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Bekasi Seri 2 2025 - 2026 yang diselenggarakan di Bekasi International Soccer Field dan Lap. Yonif 202 Tajimalela pada 28 April hingga 3 Mei 2026 sukses digelar.

Pada partai final, Minggu (3/5), SDN Jatiwaringin 2 berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan SDN Karang Anyar 03 Pagi lewat drama

adu penalti dengan kedudukan 2-0 di KU 10.

Sementara pada KU 12, SDN Sukaresmi 06 menjadi kampiun usai mengalahkan SDN Padurenan IV.

Kemenangan SDN Sukaresmi 06 merupakan balasan atas kekalahan melawan SDN Padurenan IV di partai final MLSC Bekasi Seri 1 2025-2026, September tahun lalu.

Srikandi-srikandi SDN Sukaresmi 06 langsung tampil agresif dan memulai laga dengan tempo tinggi. Pada menit ke-6, Saira Clara Devina melepaskan tembakan keras yang sempat mengancam, tetapi masih mampu dibendung oleh barisan pertahanan lawan.

Tekanan yang terus dibangun akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-16, SDN Sukaresmi 06 berhasil memecah kebuntuan setelah penjaga gawang SDN Padurenan IV, Febiyanti Ramadhani, gagal mengantisipasi bola tembakan Saira Clara Devina.

Gol tersebut membawa SDN Sukaresmi 06 menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Pada babak kedua, ketika pertandingan memasuki menit ke-24, SDN Sukaresmi 06 memperbesar keunggulan melalui aksi Chacha Adhelia yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh.

Bola yang meluncur deras dari setengah lapangan, tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang SDN Padurenan IV, Febiyanti Ramadhani. Keunggulan 2-0 pun bertahan hingga pertandingan selesai dan SDN Sukaresmi 06 berhasil mengamankan gelar juara untuk pertama kalinya pada gelaran pada MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Bekasi.