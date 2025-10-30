Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

MMI Raih Pengakuan sebagai “FMCG Game Changer of The Year 2025”

Kamis, 30 Oktober 2025 – 06:16 WIB
MMI Raih Pengakuan sebagai “FMCG Game Changer of The Year 2025” - JPNN.COM
PT. MMI saat menerima penghargaan. Foto: mmi

jpnn.com, JAKARTA - Dari pabrik modern di Tangerang, nama PT. Multi Medika Internasional Tbk (MMI) kini melesat ke panggung nasional.

Perusahaan lokal yang dikenal lewat produk baby care MIUBaby itu dinobatkan sebagai “FMCG Game Changer of The Year 2025.”

Penghargaan itu menjadi pengakuan bahwa industri lokal mampu berbicara dalam bahasa inovasi yang sama dengan raksasa global.

Baca Juga:

MMI dikenal berani mendobrak pakem industri fast-moving consumer goods (FMCG).

Lewat teknologi Triple Core SAP—struktur tiga lapis penyerap cairan ultra-tipis hanya 1,5 mm—MIUBaby berhasil menghadirkan popok yang bukan cuma menyerap cepat, tetapi juga menjaga kulit bayi tetap kering dan bebas iritasi.

“Inovasi bagi kami bukan soal membuat produk baru, tetapi tentang menciptakan nilai bagi keluarga Indonesia,” ungkap CEO MMI Mengky Mangarek melalui keterangannya, Kamis (30/10).

Baca Juga:

Keunggulan itu tak muncul begitu saja. Semua produk MIUBaby lahir dari riset laboratorium bersertifikasi nasional (SIG Laboratory), diuji klinis, dan bebas bahan toksik.

Bahkan, produk sudah mengantongi sertifikasi halal, menegaskan komitmen MMI terhadap keamanan, kebersihan, dan kepercayaan konsumen.

PT Multi Medika Internasional (MMI) yang dikenal lewat produk baby care MIUBaby itu dinobatkan sebagai “FMCG Game Changer of The Year 2025.”

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MMI  PT Multi Medika Internasional  industri fast-moving consumer goods  popok bayi MIUBaby  popok bayi  FMCG Game Changer of The Year 2025 
BERITA MMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp