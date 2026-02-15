MMKSI Rombak Total Diler Mitsubishi Kartasura, Naik Kelas!

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari penguatan jaringan layanan di Indonesia, Mitsubishi (MMKSI) bersama SUN Motor Group meresmikan relokasi dan pembaruan fasilitas diler di Kartasura.

Langkah itu dilakukan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif bagi konsumen di wilayah Solo dan sekitarnya.

Tak sekadar pindah lokasi, diler Mitsubishi Motors SUN Star Motor - kini mengusung New Showroom Concept terbaru dengan tampilan modern dan fasilitas lebih luas.

Konsep tersebut tetap mengedepankan layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Parts), sehingga pelanggan dapat memenuhi seluruh kebutuhan otomotif dalam satu tempat.

Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, menegaskan bahwa pengembangan jaringan diler menjadi strategi penting untuk meningkatkan kemudahan akses layanan.

Menurutnya, fasilitas baru dengan kapasitas lebih besar memungkinkan peningkatan layanan penjualan dan perawatan kendaraan, sekaligus mengoptimalkan waktu tunggu pelanggan.

Lokasi diler yang berada di jalur utama lintas Pulau Jawa juga diharapkan menjadi titik layanan andal bagi konsumen.

Berlokasi di Jl. Raya Solo–Kartasura KM 5, Pabelan, Sukoharjo, diler ini berdiri di atas lahan 7.500 meter persegi dengan bangunan utama 2.600 meter persegi.